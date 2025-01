Thesocialpost.it - Basket in lutto, addio al grande campione Drazen Dalipagic

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo delpiange la scomparsa di, icona della pallacanestro jugoslava, europea e italiana. Ilè morto a Belgrado all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia.Una carriera stellareNato a Mostar nel 1951,è stato un simbolo delslavo negli anni ’70 e ’80, quando la Jugoslavia era ancora unita. Con la maglia della Nazionale jugoslava ha scritto pagine indimenticabili, conquistando il titolo di Mister Europa e diventando uno dei più grandi interpreti deleuropeo.In Italia,ha lasciato un segno indelebile, giocando per Venezia, Udine e Verona in sette stagioni. Con la maglia della Reyer Venezia, il 25 gennaio 1987, ha stabilito uno storico record segnando 70 punti in una partita contro la Virtus Bologna.Un talento unicoDefinito una “macchina elegante da canestro”,era famoso per il suo tiro perfetto: «Ciuff, ciuff, ciuff, senza sfiorare il ferro», raccontano i suoi ex compagni e avversari.