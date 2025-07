Schlein | Proponiamo Trasporto pubblico gratis per studenti e fuorisede costa meno di Cpr in Albania – Il video

In un’Italia che fa fatica a garantire servizi essenziali, la proposta di Schlein di rendere il trasporto pubblico gratuito per studenti e fuorisede emerge come una boccata d’aria fresca. Un intervento che punta a sostenere chi desidera studiare e muoversi senza pesi economici insostenibili, dimostrando che investire nel futuro è possibile e necessario. Ecco perché questa iniziativa potrebbe cambiare radicalmente le nostre città e le vite di migliaia di studenti.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "La proposta che abbiamo presentato punta a garantire il diritto allo studio e a spostarsi in un Paese dove è diventato sempre più difficile. Vogliamo rendere gratuito il Trasporto Pubblico Locale per gli studenti come hanno già fatto Emilia Romagna e Campania. Si tratta di due bonus che permettono di aiutare le famiglie ad affrontare il costo degli abbonamenti: uno da 250 a 300 euro per fare l'abbonamento che permette allo studente di andare da casa sua a dove studia. L'altra parte della proposta riguarda gli studenti fuori sede per cui è diventato sempre più costoso e difficile tornare alla propria residenza. 🔗 Leggi su Open.online

