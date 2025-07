Claudio non ce l’ha fatta Esplosione spaventosa in Italia è arrivata la peggiore delle notizie

Una tragedia che ha scosso tutta Italia: Claudio Ercoli, 54 anni, ispettore di Eni, ha perso la vita dopo l'esplosione devastante a Roma. Rimasto gravemente ustionato e in condizioni critiche, la sua battaglia si è conclusa questa notte, lasciando un vuoto incolmabile. La perdita di Claudio ci ricorda quanto siano fragili i momenti di sicurezza e l'importanza di vigilare sempre sulla prevenzione.

È morto nella notte Claudio Ercoli, 54 anni, ispettore di piazza per conto di Eni, rimasto gravemente ustionato durante la tragica esplosione avvenuta venerdì scorso presso il distributore di Gpl in via dei Gordiani, a Roma. L’uomo, ricoverato da giorni in condizioni critiche, aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55% del corpo. Il decesso è stato causato da uno shock termico irreversibile, nonostante i disperati tentativi del personale medico del Centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di salvarlo. Ercoli era stato trasferito in terapia intensiva subito dopo l’incidente, ma le sue condizioni sono peggiorate progressivamente fino al tragico epilogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Claudio non ce l’ha fatta”. Esplosione spaventosa in Italia, è arrivata la peggiore delle notizie

In questa notizia si parla di: claudio - esplosione - fatta - spaventosa

Esplosione Roma, morto Claudio Ercoli, l'ispettore dell'Eni rimasto ferito dopo lo scoppio del distributore - Una tragedia che ha scosso Roma: oggi si è spento Claudio Ercoli, l’ispettore dell’ENI rimasto gravemente ferito nell’esplosione di via dei Gordiani.

Claudio non ce l'ha fatta. Esplosione spaventosa in Italia, è arrivata la peggiore delle notizie.

Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: era uno dei due feriti più gravi - L'uomo era rimasto gravemente ustionato nello scoppio alla pompa di benzina in quartiere Prenestino, in via dei Gordiani Non ce l'ha fatta uno dei feriti dell'esplosione del deposito di Gpl a Roma il ... Da tg24.sky.it

Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: era uno dei feriti più gravi - Morto Claudio Ercoli, l'ispettore di piazza tra i feriti più gravi nell'esplosione del distributore di via dei Gordiani, a Roma. Lo riporta lettera43.it