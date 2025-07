Chi era Claudio l’ispettore morto nella terribile esplosione | la sua vita spezzata così

Claudio Ercoli, ispettore Eni di 67 anni, ha perso la vita questa mattina all’ospedale Sant’Eugenio di Roma dopo essere stato gravemente ferito nell'esplosione di via dei Gordiani. La sua vita, dedicata al lavoro e alla sicurezza, si è spezzata tragicamente in un episodio che ha scosso il quartiere Prenestino. La sua memoria resterà come simbolo di dedizione e coraggio.

È morto questa mattina, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, Claudio Ercoli, uno dei due feriti gravi coinvolti nell’esplosione al distributore di benzina di via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. L’uomo, 67 anni, lavorava come ispettore per conto dell’Eni e si trovava sul posto per attività di verifica tecnica. Le sue condizioni erano apparse critiche sin dall’inizio: aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55% del corpo. Il decesso di Ercoli avvenuto alle 11:30 di oggi è stato confermato dalla Asl Roma 2, che ha espresso in una nota ufficiale “profondo rammarico per la perdita di un lavoratore esperto e stimato”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Chi era Claudio, l’ispettore morto nella terribile esplosione: la sua vita spezzata così

Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: l'ispettore di piazza era rimasto ferito nell'incendio al distributore

Claudio Ranieri non sarà il ct della nazionale italiana di calcio. Dopo varie riflessioni l'ex allenatore della Roma, che ora diventerà senior advisor della società, ha rifiutato la possibilità di allenare gli azzurri. Ranieri dunque sarà impegnato solo con il club giall

