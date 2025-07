Concerto Le Pietre dei Giganti a Instabile

Un viaggio sonoro intenso e surreale, che trasporta gli ascoltatori in dimensioni parallele, creando un’esperienza unica e coinvolgente. Non perdere l’appuntamento con il concerto di Le Pietre Dei Giganti a Instabile, dove musica e poesia si fonderanno in un’atmosfera magica e indimenticabile.

In collaborazione con Boomker Sound Le Pietre Dei Giganti (LPDG) sono una band psych-alternative rock di Firenze. Il loro sound può essere definito un miscuglio di stoner, psichedelia, heavy rock, blues acido, accompagnato da testi intrisi di poesia e gusto epico. A tratti lambisce il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Concerto Le Pietre dei Giganti a Instabile; Equilibrio Instabile: il programma culturale estivo di InStabile Culture in Movimento; Estate all’InStabile tra circo contemporaneo, teatro, musica, danza, incontri e laboratori.

Equilibrio Instabile: il programma culturale estivo di InStabile Culture in Movimento - Equlibrio Instabile: una ricca rassegna multidisciplinare che intreccia circo contemporaneo, teatro, musica, danza, proiezioni, incontri ... Si legge su controradio.it

