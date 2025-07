LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ottima cronometro di Affini!

L’attesa per la tappa di oggi del Tour de France 2025 si fa sempre più emozionante, con una cronometro di affetti e adrenalina che sta regalando grandi emozioni. Gli atleti si sfidano in un percorso di 33 km, dimostrando tecnica e resistenza. Con aggiornamenti in tempo reale, non perdere ogni dettaglio di questa avvincente battaglia contro il cronometro. Resta con noi e scopri come si sta evolvendo questa spettacolare prova!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Da pochi minuti è terminata la prova di Gianni Moscon. L’italiano ha chiuso in 41? 42? con un distacco di 4? 26? da Affini 15.18 Al primo intermedio il danese della Ineos Grenadiers paga un distacco di 18 secondi da Affini. La partenza non è delle migliori ma in questa cronometro di 33 km è importante anche la gestione delle energie. 15.16 Tobias Foss transita al primo intermedio con il tempo di 10? 06?. 15.14 Inizia la cronometro di Simon Yates 15.13 Questi i primi 10 classificati al terzo intermedio: 1 AFFINI Edoardo 28.15,46 28.15,46 52.7 2 ARMIRAIL Bruno 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ottima cronometro di Affini!

In questa notizia si parla di: affini - cronometro - diretta - tour

Tutte le notizie dal Tour de France e dal Giro Donne 2025 Dalla redazione di Cicloweb, Francesco Dani Coordina Marco Francia ? Nuovo allo streaming o... Vai su Facebook

LIVE Tour de France, quinta tappa Caen-Caen: Affini al comando, Armirail a 247; Tour de France 2025, Orario e Ordine di partenza della crono di Caen; LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro si salva da Ayuso, rientra Roglic, Tiberi 3° in classifica.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 5^ tappa, cronometro a Caen! (oggi 9 luglio) - Diretta Tour de France 2025 streaming video Rai 2: la 5^ tappa della Grande Boucle presenta l'unica cronometro di questa edizione, a Caen. Come scrive ilsussidiario.net

LIVE Tour de France, quinta tappa Caen-Caen: oggi la prima crono, occasione per Evenepoel - Il Tour propone oggi la prima cronometro su un tracciato velocissimo e pianeggiante, con appena duecento metri di dislivello previsti ... Si legge su gazzetta.it