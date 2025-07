Virgule Je t’aime circo contemporaneo a Instabile

Scopri l’emozione del circo contemporaneo a Instabile, un’area vibrante di creatività e innovazione, inserita nel progetto “Fuori del Centro” di Aria Network Culturale e InStabile. Un'occasione unica per vivere spettacoli sorprendenti, condividere momenti di socialità e lasciarsi affascinare da compagnie come Moamême. Preparati a un viaggio tra arte, emozioni e sorprese che trasformeranno il modo di vivere il teatro di strada. Non perdere questa esperienza straordinaria!

Inserito nel progetto “Fuori del Centro”, realizzato da Aria Network Culturale e InStabile con Fondazione CR Firenze, l’evento nasce per offrire nuove opportunità di crescita, socialità e condivisione. Tornano gli appuntamenti con il Circo Contemporaneo e il Teatro di strada. Compagnie Moamême. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

