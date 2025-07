Esplosione Roma morto l’ispettore Eni Claudio Ercoli | ipotesi di reato diventa omicidio colposo

Tragedia a Roma: un’esplosione devastante ha portato alla morte dell’ispettore Eni Claudio Ercoli, 54 anni, nel cuore di piazza. La scena drammatica e le prime indagini suggeriscono un’ipotesi di reato di omicidio colposo, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa tragica perdita. Un evento che scuote la città e ci ricorda l’importanza della sicurezza nei controlli industriali. La vicenda è ancora in evoluzione, con sviluppi che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

Non ce l’ha fatta, Claudio Ercoli, 54 anni, ispettore di piazza per conto di Eni, che per una malaugurata combinazione del destino, quella mattina del 4 luglio, si trovava presso quel distributore di GPL dove si è verificata la potente esplosione che ha devastato l’intero quartiere. Claudio Ercoli, dall’esplosione agli interventi Secondo quanto appreso, l’uomo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it