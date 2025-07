Esplosione a Roma morto uno dei feriti

Tragedia a Roma: un'altra vittima si aggiunge al bilancio drammatico dell’esplosione nel deposito di GPL del 4 luglio. Claudio Ercoli, 54 anni e tra i feriti più gravi, non ce l’ha fatta. La tragedia solleva ancora più domande sulla sicurezza e le responsabilità di un incidente che ha sconvolto l’intera comunità romana. La Procura potrebbe ora contestare l’omicidio. Una vicenda che richiede giustizia e chiarezza.

15.05 E' morto uno dei feriti nell'esplosione del deposito di Gpl avvenuta a Roma il 4 luglio scorso.La vittima, Claudio Ercoli, aveva ustioni sul 55% del corpo, era l'ispettore del distributore. La vittima, 54 anni, era tra i feriti più gravi.Gli altri due agenti della Polizia rimasti feriti nello scoppio sottoposti a delicati interventi sulle parti del corpo colpite dalla fiamme. La Procura di Roma potrebbe contestare il reato di omicidio colposo. Le cause dell'esplosione del distributore sono ancora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

