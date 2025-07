Confronto per motivi sentimentali degenera a Rovigo giovane accoltella 36enne

Un acceso confronto per motivi sentimentali si trasforma in tragedia a Rovigo: un giovane rumeno, coinvolto in una lite con un albanese, ha finito per accoltellarlo gravemente, portando all'arresto. Questa vicenda evidenzia come le emozioni possano sfuggire di mano, trasformando un semplice diverbio in una situazione estremamente pericolosa e drammatica.

Un giovane rumeno è stato arrestato a Rovigo per lesioni aggravate dopo aver accoltellato un uomo albanese durante una lite per motivi sentimentali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Confronto per motivi sentimentali degenera a Rovigo, giovane accoltella 36enne

