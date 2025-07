Emiliano | Con ‘Tutta la Puglia che c’è’ si può approfondire successo regione

Scopri come Emiliano e la sua squadra hanno trasformato la Puglia in una regione di successo con il portale "Tutta la Puglia che c’è". Un vero e proprio rendiconto digitale che permette a cittadini e curiosi di esplorare nel dettaglio le strategie vincenti, i progetti più innovativi e i risultati concreti ottenuti in 10 anni di governo. Un'occasione unica per comprendere a fondo il percorso di crescita della regione.

"Il portale presentato oggi riepiloga tutte le azioni di governo dei 10 anni di legislatura. È una specie di rendiconto online che consente a chi ha tempo e voglia di andare ad approfondire in che cosa consiste in concreto il grande successo della Puglia. La crescita del Pil della Puglia è stata la più alta .

