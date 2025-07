Mancini il messaggio per il compleanno di Vialli che fa piangere i social Brividi

In occasione del compleanno di Gianluca Vialli, Roberto Mancini ha scritto un messaggio che ha commosso il cuore di tutti sui social: un tributo sincero a un’amicizia e a un legado che attraversano generazioni. Le parole di Mancini sono un’emozione pura, un ricordo vivido di un legame forte e indissolubile che continua a ispirare e commuovere. Un messaggio che dimostra come la vera amicizia non si cancella mai.

Roberto Mancini e Gianluca Vialli, due nomi indissolubilmente legati nella memoria del calcio italiano. Il loro sodalizio nasce alla Sampdoria, con cui conquistarono uno scudetto storico nel 1991, simbolo di un'epoca romantica e irripetibile. Insieme, da giovani promesse a leader della Nazionale, si sono ritrovati a scrivere un'altra pagina indelebile con la vittoria a Euro 2020, suggellata da quell'abbraccio struggente dopo la finale vinta contro l'Inghilterra. Mancini, parole da brividi per Vialli nel giorno del compleanno. Nel giorno in cui Gianluca Vialli avrebbe compiuto 61 anni, Roberto Mancini ha scelto i social per rendere omaggio all'amico fraterno, compagno di campo e di vita.

