Irene Grandi in concerto a Fara San Martino

Preparati a vivere una serata indimenticabile: Irene Grandi torna in concerto a Fara San Martino con il suo tour "Fiera di me 2025 - 30 anni in tour". Con la sua voce inconfondibile e un’energia contagiosa, la cantautrice toscana farà rivivere le hit che hanno segnato la musica italiana. Non perdere l’appuntamento sabato 23 agosto, un evento imperdibile in occasione delle feste patronali. La musica di Irene ti aspetta: lasciati conquistare!

Si chiama "Fiera di me 2025 30 anni in tour" la tournĂ©e estiva di Irene Grandi, che fa tappa a Fara San Martino sabato 23 agosto, in occasione delle feste patronali. Voce inconfondibile, energia travolgente e una carriera che ha segnato la musica italiana: da "Bruci la cittĂ " a "Prima di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

