Fabio Fognini annuncia il ritiro | Dopo la partita tra Djokovic e Cobolli saluterò il tennis per sempre

“È un qualcosa che avevo già in testa e con la mia famiglia ne abbiamo parlato. La prima settimana a Wimbledon è stata impegnativa e non ho avuto molto tempo per riflettere, ma credo che questo sia il miglior modo per dire addio”. Con queste parole, in una conferenza stampa indetta oggi pomeriggio a Wimbledon, Fabio Fognini ha annunciato il ritiro all’età di 38 anni. “Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita – ha aggiunto il tennista azzurro, uscito di scena nel primo turno dello Slam sui campi in erba inglesi dopo una splendida partita giocata con Carlos Alcaraz – Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabio Fognini annuncia il ritiro: “Dopo la partita tra Djokovic e Cobolli saluterò il tennis per sempre”

