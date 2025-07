Puglia Romano Inarea | Auspicio che patrimonio venga valorizzato in futuro

La Puglia, terra di mille volti e antiche tradizioni, si presenta oggi come un gioiello di rinnovata bellezza e potenzialità. Romano di Inarea esprime un sincero auspicio: che questo patrimonio unico venga preservato e valorizzato, trasformando le sue radici in un vero e proprio stile di vita. È un invito a guardare al futuro con orgoglio e determinazione. La speranza è che la magia della Puglia continui a brillare nel tempo, diventando un faro di cultura e identità.

"La prima cosa che mi viene da pensare è che la parola Puglia, mai come in quest'epoca, riesce ad evocare significati positivi. Essendo pugliese, so cosa significava Puglia qualche decennio fa, ma so anche cosa significhi oggi. L'auspicio è che questo patrimonio non venga disperso ma valorizzato e 'A way of life' significa questo". Così .