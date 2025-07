Roma morto l’ispettore Eni ferito nel maxi incendio al distributore Gpl | aveva ustioni sul 55% del corpo

Una tragedia scuote Roma: l’ispettore Eni Claudio Ercoli, gravemente ustionato nel maxi incendio di luglio, non ce l’ha fatta. Le ferite sul 55% del corpo sono state troppo profonde, e la procura potrebbe ora contestare il reato di omicidio colposo. Un dramma che evidenzia ancora una volta i rischi insiti nelle operazioni di emergenza e la necessità di garantire massima sicurezza.

Non ce l’ha fatta uno feriti della maxi esplosione in un deposito di Gpl alla periferia di Roma lo scorso 4 luglio. La vittima si chiamava Claudio Ercoli, ispettore dell’Eni, che era ricoperto di ustioni sul 55% del corpo. Ora nel fascicolo di indagine della procura di Roma potrebbe essere contestato il reato di omicidio colposo. Claudio era stato soccorso lo scorso venerdì 4 luglio da un carabiniere che era riuscito a trascinarlo via dalla sua auto avvolta dalle fiamme. Successivamente, era stato trasferito al Pronto Soccorso da una pattuglia dei militari. Tuttavia, oggi 9 luglio, non ce l’ha fatta a sopravvivere. 🔗 Leggi su Open.online

