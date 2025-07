Pillola abortiva? Le donne vanno sul water e… Parole shock del politico è caos

Le parole, in questo contesto, hanno un peso specifico enorme: possono plasmare opinioni, accendere passioni e influenzare decisioni fondamentali. In un Paese dove il dibattito sull’aborto farmacologico si intreccia con temi di libertà , etica e diritti umani, è essenziale affrontare la questione con chiarezza e sensibilità , affinché il confronto sia costruttivo e rispettoso delle diverse prospettive. Solo così si può sperare in una società più informata e inclusiva.

Ci sono temi che toccano corde profonde e intime, capaci di accendere il dibattito pubblico con un'intensità che va oltre la politica. L'aborto farmacologico, in Italia come altrove, è uno di questi. Non si tratta solo di una questione sanitaria o giuridica, ma di un nodo culturale, etico, simbolico, che attraversa le coscienze e i partiti, spesso con toni accesi. Le parole, in questo contesto, hanno un peso specifico enorme: possono accompagnare la complessità o ridurla a slogan. Possono aprire un dialogo o, al contrario, scavare solchi. Ed è proprio sul terreno delle parole che si è consumata l'ultima frattura politica all'interno dell' Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, dove un intervento ha infiammato l'aula e riacceso la polemica su una delle pratiche più discusse dell'autonomia sanitaria regionale: la possibilità per le donne di completare l'aborto con la pillola RU486 a domicilio.

Ogni giorno un esponente di Fratelli d’Italia si sveglia e sa che dovrà spararla più grossa (e squallida) del giorno prima. È il turno di Priamo Bocchi, consigliere meloniano di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna. Che, sulla pillola abortiva RU486, è riuscito a dire Vai su Facebook

"Con la pillola Ru486 si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa espellendo il feto e tirando lo sciacquone", ha detto il consigliere di Fratelli d'Italia Vai su X

