Puglia Lauteta Ambrosetti | Con ‘A way of life’ discusso di politica dello sviluppo

La Puglia si conferma protagonista nel dibattito sulla politica dello sviluppo con l’evento “A Way of Life”. Un’occasione per riflettere sul futuro delle comunità, sottolineando l’impegno della regione nel promuovere un’evoluzione sostenibile e inclusiva. Lauteta di Ambrosetti ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un passo importante nel percorso di crescita del Mezzogiorno, alimentando speranze e progetti condivisi. La sfida ora è trasformare queste idee in azioni concrete che plasmeranno il domani.

“Quello di oggi è sicuramente un evento che entra nelle tante iniziative della Puglia per discutere di politica dello sviluppo. Sappiamo che è una delle regioni del Mezzogiorno più attente ai temi che riguardano l’intersezione tra lo sviluppo delle comunità”. Lo ha detto la partner di The European House – Ambrosetti e Responsabile della Practice . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Puglia, Lauteta (Ambrosetti): “Con ‘A way of life’ discusso di politica dello sviluppo”

In questa notizia si parla di: puglia - politica - sviluppo - lauteta

Puglia, Lauteta (Ambrosetti): Con 'A way of life' discusso di politica dello sviluppo; Puglia, Lauteta (Ambrosetti): “Con ‘A way of life’ discusso di politica dello sviluppo; Puglia, Lauteta (Ambrosetti): E' una delle regioni del Sud attente a sviluppo comunità.

Puglia, Lauteta (Ambrosetti): "E' una delle regioni del Sud attente a sviluppo comunità" - “Quello di oggi è sicuramente un evento che entra nelle tante iniziative della Puglia per discutere di politica dello sviluppo. Lo riporta msn.com

Puglia, a way of life: a Palazzo Grazioli di Roma presentata in anteprima la piattaforma digitale “Tutta la Puglia che c’è” - Presentata in anteprima la piattaforma digitale “Tutta la Puglia che c’è”, che per il Presidente Emiliano è “uno strumento trasparente che permette di approfondire i progressi della puglia negli ... Riporta trmtv.it