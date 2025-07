Garlasco emerge la verità sul sangue nel tappetino | ecco di chi è

Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nuove indagini a Garlasco gettano luce sulla scena del crimine. Le prove raccolte, tra cui tracce di sangue sul tappetino del bagno e sulla scala, sembrano confermare quanto già si sospettava: queste potrebbero appartenere alla vittima stessa. Il caso, riaperto e ancora avvolto di mistero, ora si concentra su nuovi dettagli che potrebbero cambiare il corso delle indagini. La verità sta emergendo, passo dopo passo.

A quasi diciotto anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, le nuove indagini sulla scena del crimine nella villetta di via Pascoli a Garlasco sembrano confermare quanto già noto: le tracce ematiche rinvenute sul tappetino del bagno e su due punti della scala apparterrebbero con ogni probabilità alla vittima. È quanto emerge dalla terza giornata di incidente probatorio legata alla riapertura del caso, che ora vede Andrea Sempio indagato per concorso nell’omicidio, insieme o in alternativa ad Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Le indiscrezioni, trapelate prima da Quarto Grado e poi confermate da Fanpage. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it