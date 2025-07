Fabio Fognini si ritira dal tennis a 38 anni con 9 titoli vinti in singolare | Questo è il modo migliore per dire addio

Fabio Fognini, il talento italiano che ha conquistato il cuore degli appassionati con la sua grinta e talento, si ritira dal tennis a 38 anni. Con 9 titoli in singolare e una carriera ricca di emozioni, ha scelto di dire addio nel modo che più gli si addice: sul campo di Wimbledon, contro Alcaraz. Una carriera indimenticabile che lascia un’eredità indelebile nello sport italiano, pronto a scrivere nuovi capitoli fuori dalle righe.

Quella contro Alcaraz a Wimbledon è stata la sua ultima partita Fabio Fognini si ritira dal tennis. È stato lui stesso ad annunciarlo durante una conferenza stampa a Wimbledon. Fognini è stato per molti anni il più forte tennista italiano, prima dell'avvento della nuova generazione composta

C'è chi sostiene che il match tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz sia stato tra i più belli della storia recente di Wimbledon. Il 38enne sanremese si è arreso al numero 2 del mondo solo al quinto set, giocando un tennis che ha fatto nascere molti rimpianti sulla su

