Von der Leyen | Sui dazi Usa misure senza precedenti ma linea Ue è chiara e ferma – Il video

Ursula von der Leyen afferma con fermezza che le misure unilaterali degli Stati Uniti rappresentano una sfida senza precedenti per l'Unione Europea. Con oltre il 70% del commercio coinvolto, la linea comunitaria è chiara: non si scherza e si manterrà la fermezza, pur auspicando una soluzione negoziata. In questo contesto, il dibattito al Parlamento Ue sottolinea l'importanza di difendere gli interessi comunitari con determinazione.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 luglio 2025 Da febbraio "gli Stati Uniti hanno imposto dazi sul 70 per cento del commercio totale dell'Ue. La portata di queste misure è senza precedenti. La nostra linea è stata chiara. Saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il dibattito sulle conclusioni del Consiglio Ue avvenuto a fine giugno, al Parlamento Ue di Strasburgo. "Per questo motivo stiamo lavorando a stretto contatto con l'amministrazione statunitense per raggiungere un accordo. Ho avuto un proficuo scambio di idee con il presidente Usa, Donald Trump, all'inizio di questa settimana per contribuire a far progredire le cose. 🔗 Leggi su Open.online

