Giorgetti | Completare il federalismo fiscale è un obiettivo complesso – Il video

Il federalismo fiscale rappresenta una tappa fondamentale per il nostro Paese, ma la sua attuazione si rivela un percorso complesso e ricco di sfide. Con interlocutori di peso come il ministro Giorgetti, emerge chiaramente quanto sia cruciale affrontare le trasformazioni del contesto attuale per realizzare pienamente questa riforma. Solo attraverso un lavoro condiviso e strategie mirate potremo garantire un futuro più autonomo e sostenibile per l’Italia.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Il completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale si configura oggi come un obiettivo particolarmente complesso. Questo non solo per la natura stessa del processo che coinvolge vari livelli di governo, ma soprattutto perchĂ© si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto a quello originario". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione per il federalismo fiscale. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Federalismo fiscale, audizione dell’Istat mercoledì 28 maggio - Mercoledì 28 maggio, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale terrà un’importante audizione in videoconferenza con rappresentanti dell'Istat.

Ora anche Giorgetti ammette che l'Autonomia differenziata è una riforma azzoppata, con il federalismo fiscale – il vero cuore del vecchio sogno della Lega, nata al grido di "Roma ladrona" – che diventa all'improvviso un "obiettivo complesso" Vai su X

