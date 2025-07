Ilary Blasi | Non posso sposare Bastian Muller

Ilary Blasi smentisce con fermezza le voci di un matrimonio imminente con Bastian Muller, nonostante il forte legame che li unisce da due anni. La presentatrice ha chiarito che, nonostante alcuni gesti romantici e paparazzi che alimentano speculazioni, al momento non ci sono piani concreti per un sì ufficiale. La realtà , quindi, resta ben lontana dalle suggestioni di gossip: Ilary e Bastian non si sposeranno.

Questo matrimonio non s’ha da fare per Ilary Blasi. La presentatrice ha rivelato che non c’è alcun evento del genere all’orizzonte nonostante il grande amore che la lega ormai da due anni a Bastian Muller. Quest’ultimo si è reso protagonista di un bel gesto d’amore sul Lago di Como ma in realtĂ la veritĂ non è quella mostrata da alcuni paparazzi. Ilary Blasi non sposa Bastian Muller. Contrariamente a quanto trapelato di recente, complici alcune foto, Ilary Blasi non ha ricevuto alcuna proposta di matrimonio da Bastian Muller. “ Stavamo scherzando fra di noi – ha detto la conduttrice al settimanale Chi – Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: “Mi devi dire qualcosa?”. 🔗 Leggi su Dilei.it