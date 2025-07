Morto a 18 anni mentre tornava a casa in bici condannato per omicidio stradale l' automobilista che lo travolse senza fermarsi

Tragedia sulla strada: un giovane di 18 anni perde la vita dopo essere stato investito e abbandonato dall'automobilista che, senza fermarsi, ha causato la sua morte. Lo scorso settembre, Alexandru Arteni aveva appena iniziato il suo cammino di vita. Ora, a distanza di mesi, l’automobilista di 48 anni ha patteggiato, condannato per omicidio stradale. Un altro doloroso capitolo che ci ricorda l'importanza della responsabilità al volante.

Lo scorso settembre, alla guida della sua auto, aveva investito un ragazzo di 18 anni in bicicletta, per poi fuggire senza prestare soccorso. Il giovane, Alexandru Arteni, riportò ferite gravissime e morì il giorno dopo l'incidente. Ora, l'automobilista, un uomo di 48 anni, ha patteggiato.

