Wimbledon è il giorno dei quarti di finale | Sinner contro Shelton Cobolli all’esame Djokovic

Il torneo di Wimbledon entra nel vivo con i quarti di finale, un palcoscenico infuocato dove Sinner sfida Shelton e Cobolli si prepara a confrontarsi con il grande Djokovic. La passione e l’adrenalina sono alle stelle, ma solo uno di loro potrà avanzare verso le semifinali di uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. Riusciranno i giovani talenti italiani a superare le sfide di questa giornata cruciale?

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, è il giorno dei quarti di finale: Sinner contro Shelton, Cobolli all’esame Djokovic

In questa notizia si parla di: wimbledon - giorno - quarti - finale

Jannik Sinner guarda a Wimbledon: “Mi serve qualche giorno di stacco. Imparo dagli aspetti negativi” - Jannik Sinner guarda a Wimbledon con rinnovata determinazione, consapevole degli aspetti da migliorare.

Wimbledon, è il giorno dei tre italiani agli ottavi. Tre italiani alla ricerca di un posto ai quarti di finale nel tabellone singolare maschile: oltre a Jannik Sinner, in corsa anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Flavio Cobolli-Marin Cilic (a partire dalle ore 12:00) L Vai su Facebook

Wimbledon, oggi in campo Sinner/Shelton e Cobolli/Djokovic. Alcaraz e Fritz in semifinale - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Wimbledon, Sinner e Cobolli in campo: segui la diretta; Programma Day 10 con i quarti italiani di Sinner e Cobolli.

Wimbledon, Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic in diretta: in palio le semifinali - Shelton oggi a Wimbledon: quarti di finale per Jannik, in campo anche Cobolli contro Djokovic ... Lo riporta fanpage.it

Cobolli-Djokovic diretta oggi i quarti di finale di Wimbledon. A che ore gioca, dove vederla in tv e streaming e i precedenti - Appuntamento con la storia per Flavio Cobolli che questo pomeriggio, mercoledì 9 luglio, affronterà Novak Djokovic in una fida valida come uno dei quarti di finale di ... leggo.it scrive