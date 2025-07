Von der Leyen | Entro fine anno accordo commerciale con India – Il video

L'Europa si prepara a rafforzare i suoi legami commerciali con l'India, puntando a un accordo che potrebbe aprire nuove prospettive di crescita. Von der Leyen annuncia con determinazione: ‚ÄúLavoreremo per finalizzare l'accordo entro la fine dell'anno‚ÄĚ, sottolineando l'importanza strategica di questa partnership. Questo passo ambizioso mira a consolidare il ruolo dell'UE come attore globale e a promuovere il commercio sostenibile. La sfida ora √® trasformare questa promessa in realt√† concreta.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 luglio 2025 "L'Ue ha gi√† concluso nuovi accordi con il Mercosur, il Messico e la Svizzera. Lavoreremo per finalizzare l'accordo con l'India entro la fine dell'anno", cos√¨ la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

