Von der Leyen | Rispetteremo impegno green deal ma dobbiamo adattarci in modo flessibile – Il video

Ursula von der Leyen ribadisce l'impegno della Commissione Europea nel rispettare il Green Deal, sottolineando la necessità di adattarsi con flessibilità alle sfide in corso. Un messaggio che rafforza la determinazione dell'UE verso un futuro sostenibile, senza rinunciare alla capacità di evolversi e innovare lungo il percorso. La strada verso un’Europa più verde si costruisce anche con questa mentalità aperta e dinamica.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 luglio 2025 "Rispetteremo l'impegno del green deal, ma dobbiamo adattarci in modo flessibile sulla strada del raggiungimento di questi obiettivi". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell'Europarlamento. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

