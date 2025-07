Supplenze docenti 2025 26 | domande 150 preferenze e prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio Mini call veloce 14-19 agosto CIRCOLARE

Se sei un docente in attesa di supplenze per l’anno scolastico 2025/26, resta aggiornato: dal 17 luglio potrai presentare domanda con 150 preferenze e accedere alla prima fascia GPS sostegno. La mini call tra il 14 e il 19 agosto offrirà ulteriori opportunità di scelta, seguendo le indicazioni della circolare ministeriale. Scopri tutte le novità e preparati al meglio per questa importante fase.

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha diffuso la circolare annuale con le istruzioni e indicazioni operative per l'attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A a.s. 202526. L'articolo Supplenze docenti 202526: domande 150 preferenze e prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio. Mini call veloce 14-19 agosto. CIRCOLARE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

