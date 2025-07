Dramma familiare sull’Appennino | muore dopo un tuffo il padre si toglie la vita per il dolore

Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di Sestola: un dramma familiare che ha lacerato il cuore di tutti. Fabio Marchioni, 36 anni, ha perso la vita in un tuffo nelle cascate del Dardagna, e poche ore dopo, il dolore si è trasformato in perdita incolmabile con il gesto del padre Aurelio. Un dolore che si somma a quello di un passato segnato dalla perdita di un altro figlio. Continua a leggere perché questa storia ci ricorda quanto fragile possa essere la vita.

La comunità di Sestola è sotto choc: Fabio Marchioni, 36 anni, è morto dopo un tuffo nelle cascate del Dardagna, sull'appenino modenese: ha sbattuto la testa contro le rocce. Poche ore dopo, il padre Aurelio si è tolto la vita, sopraffatto dal dolore. La famiglia, titolare dello storico Hotel Del Corso in centro, aveva già perso un altro figlio anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

