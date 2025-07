I Jalisse in concerto a Castelguidone con il 28 no tour

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con i Jalisse, il duo che ha conquistato il cuore di tutta Italia con "Fiumi di parole". La loro nuova tournée "28 no tour" li porta a Castelguidone, regalando emozioni autentiche e ricordi indelebili. Un’occasione da non perdere per ascoltare dal vivo le melodie che hanno fatto la storia della musica italiana. Non mancare: la magia dei Jalisse ti aspetta!

Si chiama "28 no tour" la tournée estiva dei Jalisse, duo musicale diventato noto al grande pubblico con la vittoria del Festival di Sanremo nel 1997, con la canzone "Fiumi di parole". Da allora, i musicisti non sono più riusciti a salire sul palco del teatro Ariston, incassando 28 rifiuti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: jalisse - tour - concerto - castelguidone

I Jalisse in concerto a Castelguidone con il 28 no tour; A Castelguidone al via il 14 giugno gli appuntamenti con la musica. Il 27 settembre i Jalisse.

I Jalisse in concerto a Castelguidone con il "28 no tour" - Si chiama "28 no tour" la tournée estiva dei Jalisse, duo musicale diventato noto al grande pubblico con la vittoria del Festival di Sanremo nel 1997, con la canzone "Fiumi di parole". Come scrive chietitoday.it

Ancora esclusi da Sanremo, i Jalisse brindano al 28esimo no - MSN - Ancora una volta i Jalisse, il duo musicale italiano composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusia, non saranno in gara al Festival di Sanremo. Scrive msn.com