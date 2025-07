La proposta di legge | congedo di 3 giorni dal lavoro per la morte del cane o del gatto Una norma di civiltà

In un Italia sempre più sensibile al benessere animale, nasce una proposta di legge innovativa: un congedo retribuito di 3 giorni per la perdita del proprio cane o gatto. Un gesto di civiltà che riconosce il legame profondo tra le persone e i loro amici a quattro zampe, offrendo supporto nei momenti di dolore e di cura senza penalizzazioni economiche. È il primo passo verso un Paese più empatico e attento alle emozioni di tutti.

Una proposta di legge del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Devis Dori, per venire incontro a chi ha bisogno di seguire le cure del proprio cane e gatto o affrontare il dolore della perdita ma non ha alcun sostegno dal punto di vista lavorativo. "Assentarsi è ad oggi l'unica possibilità che le persone hanno ma si vedono costrette ad utilizzare altre tipologie di permessi anche non retribuiti e ciò non è giusto in un Paese in cui cani e gatti sono considerati membri della famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

