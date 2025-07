Atletica Luca Sito atteso a Nembro per il debutto stagionale all’aperto dopo l’operazione

Dopo un lungo recupero, Luca Sito è pronto a tornare in pista e a stupire ancora una volta. Il suo debutto stagionale si svolgerà giovedì 10 luglio a Nembro, dove prenderà parte alla 28ª edizione del Meeting internazionale Città di Nembro, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour. Per il primatista nazionale dei 400 metri, questa gara rappresenta un importante passo verso il ritorno alle competizioni di alto livello, alimentando le speranze di una stagione ricca di successi.

Giovedì 10 luglio andrà in scena la 28ma edizione del Meeting internazionale Città di Nembro, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour. Nel cast della kermesse bergamasca spicca il nome di Luca Sito, al rientro in gara dopo un lungo stop in seguito all'intervento chirurgico dello scorso 11 aprile per risolvere una problematica di ernie inguinali. Per il primatista nazionale dei 400 metri, esploso nella passata stagione ed in particolare agli Europei di Roma con il doppio argento in staffetta (maschile e mista) ed il quinto posto nella gara individuale, sarà un test molto importante per verificare il suo stato di forma attuale verso gli Europei Under 23 di Bergen (17-20 luglio) e soprattutto per il resto dell'estate.