Von der Leyen | Avanti su taglio costi energia e stop a gas russo – Il video

Ursula von der Leyen fa sentire forte la sua voce al Parlamento europeo: l'Europa deve accelerare sugli investimenti per ridurre i costi energetici e liberarsi dalla dipendenza dal gas russo. Con determinazione, la presidente della Commissione sottolinea l'urgenza di innovare reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio, per rafforzare la competitività del continente. È un messaggio chiaro: il futuro dell’Europa passa da azioni concrete e coraggiose.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 luglio 2025 "I costi energetici continuano a rappresentare uno svantaggio competitivo" per l'Europa: "per questo è così importante intensificare gli investimenti in reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell'Europarlamento. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

