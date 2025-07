Zelensky a Roma ricevuto da Papa Leone XIV | poi l' incontro con Mattarella | Spunta un audio di Trump del 2024 Cnn | Minacciò Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino

Nel cuore di Roma, Zelensky riceve il favorevole saluto di Papa Leone XIV, prima di incontrare il presidente Mattarella, mentre sui social spuntano nuove rivelazioni: un audio di Trump del 2024 minaccia Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino. Intanto, gli Stati Uniti considerano l'invio dei sistemi Patriot a Kiev, alimentando tensioni e sospetti in un quadro internazionale sempre più complicato. Ma cosa ci riserva il futuro?

Media: "Gli Stati Uniti valutano l'invio del sistema di difesa Patriot a Kiev". Accuse del tycoon a Putin: "Dice un sacco di str. sull'Ucraina".

Domani Zelensky a Roma per il Papa. Drone colpisce bus a Sumy: morti 9 civili. Trump: «Nuove sanzioni a Mosca senza accordi» - Domani il presidente ucraino Zelensky sarà a Roma per incontrare Papa Francesco, mentre la guerra in Ucraina continua a seminare distruzione: un drone ha colpito un bus a Sumy, causando la morte di 9 civili.

#Ucraina Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a #Roma ed è stato ricevuto dal Papa. Nel pomeriggio l'incontro con il presidente Mattarella. Domani la Conferenza per la Ripresa, aperta dalla premier Meloni: 100 delegazioni, 2.000 aziende, 3.500 partecip

Al termine dell'#Angelus, il Papa assicura la sua preghiera per le vittime dell'esplosione avvenuta in un liceo di #Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. In occasione della solennità dei santi patroni Pietro e Paolo, rivolge un pensiero "carico di affetto

