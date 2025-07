Colella Prima Cava SS 18 Tirrena Inferiore – tratto in località Tengana | trappola per automobilisti e motociclisti

una vera e propria trappola per automobilisti e motociclisti, dove ogni giorno si rischia la vita. È ora di intervenire prima che il costo sia troppo alto: la sicurezza deve tornare a essere priorità assoluta sulla nostra strada."

Tempo di lettura: 2 minuti L’Associazione Prima Cava denuncia le gravi condizioni di pericolo lungo il tratto della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore che attraversa località Tengana, a Cava de’ Tirreni, teatro frequente di incidenti stradali, purtroppo a volte anche mortali. Il Vice Presidente dell’associazione, Michele Colella, lancia un appello deciso per interventi urgenti e mirati. “Quello di Tengana non è solo un punto critico: è diventato un tratto letale – dichiara Michele Colella –. Nelle ultime settimane, questo segmento della SS18 – complice anche la stagione estiva – è stato teatro di numerosi incidenti gravi che hanno coinvolto auto e moto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colella (Prima Cava) “SS 18 Tirrena Inferiore – tratto in località Tengana: trappola per automobilisti e motociclisti”

