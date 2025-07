Obiezione al 100% a Fermo dopo le proteste il Comune approva la mozione che chiede l’applicazione della 194

A Fermo, un gesto di coraggio e solidarietà ha segnato un passo importante. Dopo intense proteste, il Comune ha approvato una mozione che chiede alla Regione di rispettare la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, puntando a garantire diritti fondamentali e contrastare l’obiezione di coscienza. È un segnale forte per la tutela delle donne e la promozione di scelte libere e consapevoli. La sfida ora è trasformare questa volontà in azione concreta.

A Fermo, nelle Marche, passa la mozione che impegna il sindaco civico e la giunta comunale ad attivarsi per sollecitare la Regione a far applicare la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. In Comune si registra un record storico, con il 100% di obiettori tra il personale dell’Ospedale cittadino Murri, da quando la legge è stata varata e salvo una breve parentesi tra novembre scorso e giugno che ha visto un unico medico non obiettore operare per qualche mese. Decine le persone che si sono presentate tra il pubblico, in maggioranza donne, richiamate dalla mobilitazione sui social e sul territorio a sostegno della mozione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Obiezione al 100% a Fermo, dopo le proteste il Comune approva la mozione che chiede l’applicazione della 194

In questa notizia si parla di: fermo - comune - mozione - obiezione

Maggioranza in Comune a Fermo, crisi senza appello: numeri appesi al filo - La maggioranza in Comune a Fermo, ormai in crisi, si trova in bilico, con numeri appesi al filo. Le tensioni sono alte e le mosse studiate mettono in dubbio la stabilità dell’amministrazione, mentre l’assenza di un??????? svelato evidenzia un’unità fragile e una situazione politica ad alta tensione.

Obiezione al 100% a Fermo, dopo le proteste il Comune approva la mozione che chiede l’applicazione…; Fermo, la città dove è 'quasi' impossibile abortire. Il Consiglio comunale si divide, ma dice SI all'IVG; Interruzione volontaria di gravidanza, stavolta la mozione incassa l’ok del Consiglio.

Interruzione volontaria di gravidanza, stavolta la mozione incassa l’ok del Consiglio - Dibattito acceso in aula: diritti delle donne, del nascituro, libertà di scelta e ruolo del Comune al centro degli interventi. Segnala cronachefermane.it

Fermo, terremoto in Consiglio. Il presidente Trasatti sbatte la porta, le dimissioni al vetriolo. Duro attacco all'ex maggioranza - È il colpo di scena che ha caratterizzato l’avvio della seduta di ieri sera, una seduta ... Secondo msn.com