Prato Palazzo Pretorio offre visite guidate in inglese ogni lunedì di luglio

Il Museo di Palazzo Pretorio a Prato apre le sue porte ai visitatori internazionali con visite guidate in inglese ogni lunedì di luglio, a partire dalle 15. Un’opportunità unica per scoprire l’arte e la storia della città in modo coinvolgente e accessibile. Questa proposta nasce da un’attenta attenzione alle esigenze di un pubblico sempre più internazionale, desideroso di immergersi nelle meraviglie culturali di Prato e vivere un’esperienza indimenticabile.

PRATO – Il Museo di Palazzo Pretorio apre le porte ai visitatori internazionali con un’iniziativa pensata per rendere l’arte e la storia di Prato ancora più accessibili. Ogni lunedì di luglio, a partire dalle 15, sarà possibile partecipare a visite guidate in lingua inglese, ideate per offrire un’esperienza coinvolgente e su misura per il pubblico straniero, sempre più presente in città durante l’estate. Questa proposta nasce da un’attenta osservazione dei flussi turistici: nei mesi estivi, circa il 34% dei visitatori del museo proviene dall’estero. Un dato che evidenzia l’importanza di offrire servizi dedicati a chi non parla italiano, favorendo una fruizione culturale più ampia, inclusiva e in linea con gli standard delle principali destinazioni europee. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

