Papa Vaticano sede disponibile per negoziati Ucraina-Russia

Il Vaticano si conferma come possibile mediatore di pace, offrendo la propria sede per negoziati tra Russia e Ucraina. Dopo l'incontro tra il Papa e Zelensky, si rafforza la speranza di una soluzione diplomatica duratura, sottolineando ancora una volta l'importanza del dialogo. Il desiderio di un futuro di pace e stabilità emerge con forza, lasciando aperta la possibilità di un ruolo centrale nel processo di riconciliazione internazionale. Il...

"Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i Rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati ". Così una nota vaticana dopo l'incontro tra Leone XIV e Volodymyr Zelensky. Il Papa si è intrattenuto col presidente ucraino "sul conflitto in corso e sull'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi" e nell'incontro si è inoltre "ribadita l'importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità ". "Il Papa ha espresso dolore per le vittime e rinnovato la preghiera e la vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo volto alla liberazione dei prigionieri e alla ricerca di soluzioni condivise", conclude la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa, Vaticano sede disponibile per negoziati Ucraina-Russia

In questa notizia si parla di: papa - vaticano - negoziati - ucraina

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Al Pacino ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone. E' la prima star di Hollywood ad essere ricevuta dal primo pontefice statunitense. #ANSA Vai su Facebook

Papa, Vaticano sede disponibile per negoziati Ucraina-Russia; Zelensky dal Papa a Castel Gandolfo. Il Vaticano disponibile ad accogliere negoziati; Papa, Vaticano sede disponibile per negoziati Ucraina-Russia.

Zelensky da Papa Leone XIV a Costel Gandolfo. Il pontefice: «Vaticano sede disponibile per i negoziati Russia-Ucraina» - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 9 luglio. Segnala ilmessaggero.it

Papa, Vaticano sede disponibile per negoziati Ucraina-Russia - "Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i Rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati". Si legge su ansa.it