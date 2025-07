L' amico del clan Vigilia spedito ai domiciliari | Regime carcerario incompatibile

L’amico del clan Vigilia, Rosario Maglione, 38 anni di Soccavo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua villetta di Ischitella a Castel Volturno. La decisione dell’ottava sezione del Riesame di Napoli si basa sulla constatazione che il regime carcerario tradizionale risulta inadeguato, evidenziando le sfide e le tensioni nel contesto delle dinamiche criminali locali. La vicenda apre nuove riflessioni sulla gestione della giustizia e sulla lotta contro le organizzazioni mafiose.

Arresti domiciliari nella sua villetta a Ischitella a Castel Volturno. E' quanto stabilito dall'ottava sezione del Riesame del tribunale di Napoli nei confronti di Rosario Maglione, 38enne di Soccavo ma naturalizzato castellano gravitante negli ambienti del clan Vigilia, egemone a Soccavo. I. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: clan - vigilia - domiciliari - amico

Confessò 59 omicidi per i clan, presto Antonio Schettini sarà libero.

Riciclaggio per favorire il clan Mazzarella-D’Amico, 11 arresti - Nell’ambito dell’indagine Assedio condotta, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, dal Centro Operativo D. internapoli.it scrive

Evade dai domiciliari e va dalla madre: nipote del boss Vigilia torna in carcere - Fanpage.it - I carabinieri hanno arrestato per evasione Gaetano Vigilia, nipote del capoclan Alfredo 'o Niro: ai domiciliari a Mariglianella, era tornato al Rione Traiano ... Come scrive fanpage.it