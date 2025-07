Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa

La Grecia ha annunciato una misura drastica: sospenderà temporaneamente l’esame delle domande di asilo per i migranti provenienti dal Nord Africa, in risposta all’aumento degli sbarchi a Creta. Un'azione dettata dall’emergenza, volto a gestire un flusso migratorio che mette sotto pressione le strutture di accoglienza. Questa decisione, comunicata dal premier Mitsotakis in Parlamento, solleva molte domande sulla gestione dei diritti umani e sulle politiche migratorie europee.

"Procediamo alla sospensione, per tre mesi, dell'esame delle domande di asilo per coloro che arrivano in Grecia dal nord Africa con le imbarcazioni": lo ha dichiarato il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, intervenendo in parlamento. Mitsotakis ha aggiunto che la situazione di emergenza a Creta, dove sono aumentati gli sbarchi, "richiede misure straordinarie". Lo riporta Kathimerini. Mitsotakis ha aggiunto di avere informato la Commissione europea della decisione. "Il governo greco manda in modo risoluto un messaggio: il passaggio verso la Grecia è chiuso", ha dichiarato il premier ellenico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa

In questa notizia si parla di: grecia - esame - domande - asilo

La Grecia ha deciso di sospendere per tre mesi l'esame delle domande di asilo per i migranti in arrivo sui barconi dal Nord Africa @ultimoranet Vai su X

Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa; Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa; Piantedosi: «L’incidente di Bengasi non mina i rapporti con la Libia».

Grecia sospende esame domande asilo per arrivi nord Africa - "Procediamo alla sospensione, per tre mesi, dell'esame delle domande di asilo per coloro che arrivano in Grecia dal nord Africa con le imbarcazioni": lo ha dichiarato il premier ellenico, Kyriakos Mit ... Da quotidiano.net

La Grecia sospende l'asilo per i migranti dal Nord Africa, dopo il picco di sbarchi dalla Libia - La decisione è stata annunciata mercoledì da Kyriakos Mitsotakis per far fronte ai flussi migratori dalla Libia. msn.com scrive