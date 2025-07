Avanzo di bilancio in Provincia Lattuca | Sono cambi di finanziamento non utilizzati solo 345mila euro

In provincia di L'Aquila, l'avanzo di bilancio evidenzia un importo di soli 345mila euro non utilizzati tra i cambi di finanziamento, suscitando interrogativi tra i consiglieri di Fratelli d’Italia. La loro richiesta di chiarimenti su un avanzo vincolato di oltre 4 milioni di euro è rimasta senza risposta entro il termine stabilito, alimentando polemiche e dubbi sulla gestione finanziaria. In una nota, il presidente della...

I consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia aveva chiesto conto di un "avanzo vincolato di più di 4 milioni di euro emerso nel bilancio della Provincia" lamentando la scadenza del termine di 30 giorni senza aver ricevuto risposta all'interrogazione. In una nota la replica del presidente della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2024 con un avanzo record di 102 milioni di euro (+41,7%) - Firenze, 14 maggio 2025 – Fondazione CR Firenze ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2024, evidenziando un avanzo record di 102 milioni di euro.

Il Consiglio provinciale ha approvato il rendiconto 2024. La manovra registra un avanzo libero di oltre 4 milioni da reinvestire principalmente in opere pubbliche, in particolare scuole e strade. L'atto è passato con i 3 voti di AP, quello del Presidente Stefano Ba Vai su Facebook

"La Provincia non risponde nei tempi" - Secondo i consiglieri, tale somma, riscontrabile nei documenti allegati al rendiconto, sarebbe il risultato del mancato utilizzo ... Scrive msn.com

Avanzo di bilancio, la Provincia investe 4,5 milioni per strade, scuole e ponti - L’approvazione di una consistente variazione di bilancio permette alla Provincia di Parma di stanziare nuove significative risorse per strade, scuole, ponti e messa in sicurezza del territorio. Segnala gazzettadiparma.it