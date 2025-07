L'Italia sta sperimentando i funghi allucinogeni per curare la depressione | gli effetti sulla mente

L’Italia si apre a nuove frontiere della medicina, sperimentando l’uso terapeutico dei funghi allucinogeni come la psilocibina per combattere depressione e ansia resistenti. Un passo audace che potrebbe rivoluzionare approcci tradizionali e offrire speranza a chi soffre di disturbi difficili da curare. Scopriamo insieme i dettagli di questa innovativa ricerca e le sue potenziali implicazioni per la salute mentale.

L'Aifa ha approvato la prima sperimentazione clinica in Italia sulla psilocibina, una sostanza contenuta in alcuni funghi allucinogeni con effetti psichedelici, per valutarne il possibile impiego nel trattamento dei disturbi d'ansia e depressione resistente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

