Da giorni c' è una perdita d' acqua in via Fiume di Borello

Una perdita d'acqua persistente in via Fiume di Borello sta causando notevoli disagi ai residenti, che da giorni segnalano il problema senza ancora vedere interventi risolutivi. La situazione mette in evidenza l'importanza di interventi tempestivi per garantire una gestione efficiente delle risorse idriche e il benessere della comunità . È fondamentale che le autorità intervengano al più presto per mettere fine a questa perdita e ripristinare la normalità .

Segnala un cittadino: "Da giorni c'è una perdita d'acqua da una pompa in via Fiume di Borello presso il campo sportivo, un disagio che va avanti da sabato, ho chiamato Hera ma la situazione è ancora così, prosegue la perdita d'acqua, non c'è stato ancora l'intervento per risolvere la situazione". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

