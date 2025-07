Fabio Fognini si ritira l’annuncio in conferenza stampa a Wimbledon | Sono felice di dire addio in questo momento

Un’epoca del tennis italiano si chiude con l’emozionante addio di Fabio Fognini, che ha scelto la storica cornice di Wimbledon per annunciare il suo ritiro. Tra lacrime e ricordi, il campione ligure di 38 anni ha condiviso i momenti più intensi della sua carriera, lasciando un’eredità indelebile nel cuore dei tifosi. Il suo gesto rappresenta non solo una fine, ma anche un inizio per nuove sfide e progetti futuri.

Quando alle 14:00 aveva convocato una conferenza stampa con solo mezz’ora di anticipo, tutti avevano pensato che Fabio Fognini stesse per annunciare il ritiro dal tennis. E così è stato, tra lacrime e emozioni, il tennista italiano ha comunicato ai suoi tifosi: « Questo è il modo migliore per dire addio ». Il motivo del ritiro di Fabio Fognini. Nella sala stampa del Media Theatre di Wimbledon il tennista ligure di 38 anni ha ripercorso gli ultimi anni della sua carriera e ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a lasciare il tennis: «Gli ultimi anni della carriera sono stati difficili, è arrivato il momento di essere onesto con me stesso». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fabio - fognini - conferenza - stampa

Buon compleanno Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini… - Auguri di cuore ad Aurelio De Laurentiis, Fabio Fognini e a tutte le stelle celebrate oggi, tra cui Bob Dylan, Priscilla Presley ed Eric Cantona.

Fabio Fognini dà l’annuncio in conferenza stampa: “É ufficiale. Penso che sia il modo migliore per dire addio al tennis” @Wimbledon Vai su X

Selfie con i tre cuori di Flavia Pennetta e Fabio Fognini per Jannik Sinner. ? Vai su Facebook

Questo è il modo migliore per dire addio: Fabio Fognini annuncia il ritiro; Fognini, conferenza ore 14.30: annuncia il ritiro?; Il miglior modo per dire addio. Fabio Fognini si ritira dal tennis.

Fabio Fognini si ritira, l'annuncio dell’addio «nel modo più bello» - Fabio Foglini entra in conferenza stampa a Wimbledon dopo 10 giorni dalla grande partita, forse una delle partite più belle della sua carriera, giocata contro Carlos Alcaraz. Lo riporta italiaoggi.it

Fabio Fognini annuncia il ritiro: "Questo è il modo migliore per dire addio" - A 38 anni il giocatore annuncia il suo ritiro dal tennis, convocando a Wimbledon una conferenza stampa nella sala Media Theatre dell'All England Club dopo essersi preso del giusto tempo per riflettere ... Da rainews.it