Il futsal e la musica abruzzese in lutto per la prematura scomparsa di Davide Di Giovanni | aveva 41 anni

Il mondo del futsal e della musica abruzzese piange la scomparsa prematura di Davide Di Giovanni, un talento e una guida per la comunità. A soli 41 anni, Davide, responsabile del settore giovanile dell'Asd Ortona Calcio a 5, ha lasciato un vuoto incolmabile. La sua passione, dedizione e sorriso resteranno vivi nei ricordi di tutti. La sua assenza ci invita a riflettere sull'importanza di valorizzare ogni momento e ogni gesto.

