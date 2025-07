Strudel circo contemporaneo a Instabile

Preparati a lasciarti sorprendere da "Gentile, Comico, Acrobatico!", uno spettacolo magico e coinvolgente che unisce risate, acrobazie e poesia circense. La Compagnia Buling Circus porta in scena un circo contemporaneo capace di incantare tutte le età , trasformando l’Estate Fiorentina 2025 in un’esperienza indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere un’emozione unica sotto il tendone dell’instabile, dove magia e divertimento si incontrano in un connubio perfetto!

Un appuntamento imperdibile per tutte le etĂ attende il pubblico dell'Estate Fiorentina 2025 con lo spettacolo "Gentile, Comico, Acrobatico!" della Compagnia Buling Circus. Lo show promette un mix dinamico di comicitĂ , acrobazie e divertenti situazioni circensi, pensate per coinvolgere spettatori. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

