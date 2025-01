Ilnapolista.it - Adani: «Adeyemi ha giocato una finale di Champions, sa usare entrambi i piedi e fa frullare le gambe»

Leggi su Ilnapolista.it

A Viva El Futbol Leleha parlato delle alternative che sta sondando il Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, come Alejandro Garnacho e Karim: «haunadi, sae fale»Il commentatore ed ex calciatore ha dichiarato:«Alcuni nomi erano inaccessibili, non sul mercato come Lookman, il primo nome era Garnacho anche perché è destro. Loro potevano essere utili per rientrare in certi parametri d’ingaggio.usa anche il destro, ma è mancino, ovviamente piace perché è giovane, fale, ha il corto ed il lungo, ha velocità nello stretto e sul lungo ed è uno che ha fatto giàdi».«Perdi il più forte e metti chi? Conte non lo accontenti con Ndoye»,a Viva El FutbolLe parole disu Kvaratskhelia:«A un certo punto il tempo degli onori finisce.