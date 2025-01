Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Caressa non ha dubbi: «Ho l’impressione che non giocherà molto con l’arrivo di Kolo Muani per questo motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non hasull’attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni sul momento del serboFabioha parlato a Sky Sport per analizzare il momento dellasoffermandosi, in particolare modo, sul momento die su cosa potrebbe accadere condiin bianconero.PAROLE – «Nico Gonzalez fa il 9 ma con caratteristiche diverse rispetto acome numeri si sposano per una manovra più complessa rispetto a, perché lavora di più con la squadra. Io hochenonpiù. È comunque un giocatore che fa 20 gol all’anno».Leggi suntusnews24.com