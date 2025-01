Notizie.com - Truffa ai clienti di Intesa San Paolo, prelievi sui conti: la banca avvisa tutti

aidiSan, tutto quello che dovresti sapere per evitare di ritrovarti il conto vuoto. I dettagliQuante volte abbiamo sentito dire quanto sia importante prestare attenzione alle truffe che si rincorrono quotidianamente? Purtroppo, nell’ultimo periodo se ne sente parlare sempre più spesso, eppure inconsapevolmente sono tantissime ogni giorno le persone che ci cascano.aidiSansui: la(Notizie.com)Nonostante, inui avvisi è importante stare sempre in allerta. Quest’ultime stanno diventando un vera e propria piaga che bisogna contrastare. È importante, però, dal canto nostro non essere troppo leggeri e controllare sempre i messaggi e prima di rispondere cerchiamo di chiedere quante più informazioni possibili.