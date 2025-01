Juventusnews24.com - Probabili formazioni Napoli Juve: le possibili scelte di Thiago Motta per il big match. Ultimissime

di RedazionentusNews24: lediper la trasferta sul campo della capolista. Tutti gli aggiornamentiÈ già iniziata la missioneper lantus di. I bianconeri sono partiti verso la città partenopea, dove domani affronteranno la squadra di Conte. Prima chiamata per il nuovo arrivato Kolo Muani, subito in vantaggio su Vlahovic per guidare l’attacco come riportato da Sky Sport. Favorito anche McKennie su Savona, mentre a centrocampo si va verso la conferma della coppia Locatelli-Thuram. Ecco ledintus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani/Vlahovic. All.Leggi suntusnews24.